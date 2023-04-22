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На Харківщині ворог обстріляв три райони

На Харківщині ворог обстріляв три райони

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. Як повідомляється, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.

Також Синєгубов зазначив, що тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району. Повідомляється, що окупанти отримали відсіч та відступили з втратами.

Нагадаємо

У Генштабі повідомили, що росіяни не пропустили колону з пораненими окупантами на територію рф.

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