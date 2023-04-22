На Харківщині ворог обстріляв три райони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. Як повідомляється, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.
Також Синєгубов зазначив, що тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району. Повідомляється, що окупанти отримали відсіч та відступили з втратами.
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У Генштабі повідомили, що росіяни не пропустили колону з пораненими окупантами на територію рф.