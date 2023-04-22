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Генштаб: росіяни не пропустили колону з пораненими окупантами на територію рф

Генштаб: росіяни не пропустили колону з пораненими окупантами на територію рф

Київ • УНН

 • 540339 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. росіяни не пропустили військову колону з пораненими окупантами, яка їхала з тимчасово окупованої Луганської області, на територію рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту уразово бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів.

При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Генштабі додали, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

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