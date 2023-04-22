Генштаб: россияне не пропустили колонну с ранеными оккупантами на территорию рф

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"Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года, с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта уразово белгородской области, противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию российской федерации, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно", - говорится в сообщении.

Детали

В Генштабе добавили, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

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