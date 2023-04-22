На Харьковщине враг обстрелял три района
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В частности, под вражеским огнем находились Гоптовка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое. Как сообщается, обошлось без масштабных разрушений и пострадавших.
Также Синегубов отметил, что продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 120 взрывоопасных предметов.
На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг пытался улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Лиман Первый Купянского района. Сообщается, что оккупанты получили отпор и отступили с потерями.
Напомним
В Генштабе сообщили, что россияне не пропустили колонну с ранеными оккупантами на территорию рф.