На Харьковщине враг обстрелял три района

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В частности, под вражеским огнем находились Гоптовка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое. Как сообщается, обошлось без масштабных разрушений и пострадавших.

Также Синегубов отметил, что продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 120 взрывоопасных предметов.

На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг пытался улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Лиман Первый Купянского района. Сообщается, что оккупанты получили отпор и отступили с потерями.

Напомним

В Генштабе сообщили, что россияне не пропустили колонну с ранеными оккупантами на территорию рф.

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