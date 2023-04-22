Запорожская область подверглась 3 атакам дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Запорожская область подверглась 3 атакам дронов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Террористы продолжают наносить удары по гражданским: 58 артиллерийских обстрелов, 3 атаки БПЛА и 2 из РСЗО за последние сутки. Враг активно бьет по линии разграничения: Малиновка, Темировка, Приморское, Каменское и еще 12 населенных пунктов имеют новые разрушения", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. По словам Юрия Малашко, пострадавших нет.
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