Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российские войска ночью обстреляли приграничье Черниговщины. Об этом сообщили в ОК "Север", пишет УНН.
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"Прошлой ночью российская авиация в очередной раз обстреляла приграничье Черниговщины с помощью управляемой бомбы.
Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно КАБ, запущенный с самолета врага "СУ-35") в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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Напомним
Запорожская область подверглась 3 атакам дронов.