Окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів Харківщини: одна людина загинула, ще одна травмована, пошкоджена лікарня

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська вранці першого дня листопада обстріляли Куп'янськ. Минулої доби з різного озброєння окупанти гатили по п’яти районах Харківщини. Відомо про одного загиблого та ще одного травмованого, є пошкодження. Про це у середу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.