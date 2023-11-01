Окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів Харківщини: одна людина загинула, ще одна травмована, пошкоджена лікарня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська вранці першого дня листопада обстріляли Куп'янськ. Минулої доби з різного озброєння окупанти гатили по п’яти районах Харківщини. Відомо про одного загиблого та ще одного травмованого, є пошкодження. Про це у середу повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, близько 8 ранку, ворог обстріляв м. Куп'янськ. Попередньо, без постраждалих.
Вчора ввечері, близько 23:30, ворог вдарив керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. В результаті атаки також ніхто не постраждав.
Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Крім того, як повідомляється, зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років.
Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлі центральної районної лікарні та житловий будинок.
У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою.
У с. Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено 2 приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства.
Також під ударами ворога перебували: Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти.«Усього обстріляно понад 25 населених пунктів області», - зауважив голова ОВА.
Доповнення
Російські війська напередодні обстріляли Ізюмський район у Харківській області і пошкодили пожежну частину.
Додамо
У селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Його госпіталізовали з пораненням.