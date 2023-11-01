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Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, еще один травмирован, повреждена больница

Киев • УНН

 • 80603 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска утром первого дня ноября обстреляли Купянск. За прошедшие сутки из различного вооружения оккупанты били по пяти районам Харьковщины. Известно об одном погибшем и еще одном травмированном, есть повреждения. Об этом в среду сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, еще один травмирован, повреждена больница

Детали

Сегодня, около 8 утра, враг обстрелял г. Купянск. Предварительно, без пострадавших.

Вчера вечером, около 23:30, враг ударил управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района, повреждены 2 частных дома. В результате атаки также никто не пострадал.

В течение суток враг из артиллерии, минометов, с использованием авиации и другого вооружения массированно обстреливал гражданское население Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В с. Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Кроме того, как сообщается, получила ранения и была госпитализирована женщина 52 лет.

В результате вражеского обстрела из РСЗО пгт Боровая Изюмского района повреждены здания центральной районной больницы и жилой дом.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 4 частных дома и здания коммунального предприятия по благоустройству.

В с. Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены 2 частных дома и здания сельскохозяйственного предприятия.

Также под ударами врага находились: Купянск-Узловой, Двуречная, Юрченково, Уды, Ветеринарное, Куриловка, Кучеровка и другие населенные пункты.«Всего обстреляно более 25 населенных пунктов области», - отметил председатель ОВА.

Дополнение

Российские войска накануне обстреляли Изюмский район в Харьковской области и повредили пожарную часть.

Добавим

В селе Большая Камышеваха Изюмского района около 13:00 на неизвестном взрывном устройстве в собственном дворе подорвался мужчина 60 лет. Его госпитализировали с ранением.

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