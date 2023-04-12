Окупанти обстріляли Очаків з артилерії, є пошкодження газо- та електромереж - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти завдали артилерійський удар по місту Очаків на Миколаївщині. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі інтернет, газо- та електропостачання. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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«Миколаївський район. Вночі, 12 квітня, з 00:00 ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Постраждалих немає», - написав Кім.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
11 квітня росіяни здійснили обстріл із БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубської громади.