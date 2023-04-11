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Кім: ворог вранці обстріляв громаду на Миколаївщині з "Граду"

Кім: ворог вранці обстріляв громаду на Миколаївщині з "Граду"

Київ • УНН

 • 708216 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Від ворожих обстрілів продовжують страждати дві громади Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 11 квітня, о 05:48 здійснено обстріл із БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

Деталі

Учора, 10 квітня, з його слів, також були ворожі обстріли Куцурубської громади - о 13:47 з РСЗВ. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

10 квітня об 11:30, 12:44 та о 15:26 ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, додав Кім.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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