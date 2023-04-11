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Ким: враг утром обстрелял громаду в Николаевской области из "Града"

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. От вражеских обстрелов продолжают страдать две громады Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Утром, 11 апреля, в 05:48 осуществлен обстрел из БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Детали

Вчера, 10 апреля, по его словам, также были вражеские обстрелы Куцурубской громады - в 13:47 из РСЗО. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

10 апреля в 11:30, 12:44 и в 15:26 враг наносил минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, добавил Ким.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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