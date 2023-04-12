Оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии, есть повреждения газо- и электросетей - Ким

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«Николаевский район. Ночью, 12 апреля, с 00:00 враг наносил артиллерийский обстрел по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждены автомобили, сети интернет, газо- и электроснабжения. Пострадавших нет», - написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

11 апреля россияне совершили обстрел из БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Куцурубской громады.