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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та атакували БПЛА

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та атакували БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські військові обстріляли з артилерії та атакували ударним дроном Мирівську громаду та Нікополь на Дніпропетровщині. Про наслідки обстрілів повідомив тамтешній голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

“Мирівська громада і Нікополь. Знову там неспокійно. Вранці вони були під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих”, — повідомив Сергій Лисак.

Деталі

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації через сьогоднішні обстріли пошкоджені 5 приватних будинків та майно людей.

В інших громадах Дніпропетровщини день був тихим. Без обстрілів.

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Нагадаємо

Минулої ночі росіяни обстріляли регіон тричі. Били з важкої артилерії знову ж таки по Нікополю та Марганецькій громаді.

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