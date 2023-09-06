Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та атакували БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські військові обстріляли з артилерії та атакували ударним дроном Мирівську громаду та Нікополь на Дніпропетровщині. Про наслідки обстрілів повідомив тамтешній голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Мирівська громада і Нікополь. Знову там неспокійно. Вранці вони були під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих”, — повідомив Сергій Лисак.
Деталі
За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації через сьогоднішні обстріли пошкоджені 5 приватних будинків та майно людей.
В інших громадах Дніпропетровщини день був тихим. Без обстрілів.
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Нагадаємо
Минулої ночі росіяни обстріляли регіон тричі. Били з важкої артилерії знову ж таки по Нікополю та Марганецькій громаді.