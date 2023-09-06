росіяни тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікопольський район

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«Ворог тричі атакував Нікопольський район. Били артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо», — йдеться у повідомленні.

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На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства.

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