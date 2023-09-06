росіяни тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Уночі та вранці 6 вересня армія рф з важкої артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Попередньо загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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«Ворог тричі атакував Нікопольський район. Били артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо», — йдеться у повідомленні.
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На Київщині через обстріл виникла пожежа на території торговельного підприємства.
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