россияне трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никопольский район

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«Враг трижды атаковал Никопольский район. Били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В других громадах области ночь прошла тихо», — говорится в сообщении.

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На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия.

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