На Сумщині пролунали 192 вибухи від російських обстрілів за день
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За день 5 вересня на Сумщині зафіксували 192 вибухи внаслідок російських обстрілів. Під вогнем були 9 громад області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Загалом зафіксували за день 30 обстрілів у таких громадах:
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- Краснопільська громада: мінометні обстріли (12 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи) та АГС (15 вибухів).
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- Хотінська громада: мінометні обстріли (19 вибухів), скидання двох ВОГ з безпілотника, артилерійський обстріл (11 вибухів).
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- Шалигинська громада: мінометний обстріл (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
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- Великописарівська громада: мінометний обстріл (38 вибухів), артобстріли (22 вибухи) та СПГ (4 вибухи). Пошкоджено господарське приміщення, будівля ліцею, нежитлові приміщення, два трактори, два автомобілі та приватне домоволодіння.
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- Есманьська громада: авіаудар (4 ракети).
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- Миропільська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
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- Білопільська громада: танкові обстріли (19 вибухів).
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- Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
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- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
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Додамо
За минулу добу російські загарбники обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нарахували 18 обстрілів (142 вибухи) із різних видів озброєння.
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