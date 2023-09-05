На Сумщині пролунали 192 вибухи від російських обстрілів за день

Деталі

Загалом зафіксували за день 30 обстрілів у таких громадах:



Краснопільська громада: мінометні обстріли (12 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи) та АГС (15 вибухів).



Хотінська громада: мінометні обстріли (19 вибухів), скидання двох ВОГ з безпілотника, артилерійський обстріл (11 вибухів).



Шалигинська громада: мінометний обстріл (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).



Великописарівська громада: мінометний обстріл (38 вибухів), артобстріли (22 вибухи) та СПГ (4 вибухи). Пошкоджено господарське приміщення, будівля ліцею, нежитлові приміщення, два трактори, два автомобілі та приватне домоволодіння.



Есманьська громада: авіаудар (4 ракети).



Миропільська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).



Білопільська громада: танкові обстріли (19 вибухів).



Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).



Середино-Будська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).



Додамо

За минулу добу російські загарбники обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нарахували 18 обстрілів (142 вибухи) із різних видів озброєння.

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