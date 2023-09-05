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28 березня, 18:00 • 220012 перегляди

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28 березня, 17:13 • 204708 перегляди

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Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. За добу нарахували 142 вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нараховано 18 обстрілів (142 вибухи) із різних видів озброєння. Обійшлось без постраждалих, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".

Деталі

Чернігівська область

Семенівська громада:

  • Карповичі -14 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
  • Лісківщи‌на - 11 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
  • Леоні‌вка - 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Новгород-Сіверська громада:

  • Бучки‌ - 14 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
  • Гремʼяч - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Сновська громада:

  • Клюси‌ - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

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Сумська область

Шосткінський район:

  • Дружба - 20 приходів, ймовірно РСЗВ.
  • Си‌тне - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Чернацьке - 18 приходів, ймовірно РСЗВ.
  • Украї‌нське - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Сере‌дина-Бу‌да - 10 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 12 приходів, ймовірно РСЗВ; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
  • Зноб-Но‌вгородське - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
  • Си‌дорівка - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
  • Ромашково - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

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