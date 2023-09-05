Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. За добу нарахували 142 вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього впродовж доби нараховано 18 обстрілів (142 вибухи) із різних видів озброєння. Обійшлось без постраждалих, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".
Деталі
Чернігівська область
Семенівська громада:
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- Карповичі -14 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
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- Лісківщина - 11 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
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- Леонівка - 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
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Новгород-Сіверська громада:
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- Бучки - 14 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
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- Гремʼяч - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
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Сновська громада:
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- Клюси - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.
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Сумська область
Шосткінський район:
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- Дружба - 20 приходів, ймовірно РСЗВ.
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- Ситне - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Чернацьке - 18 приходів, ймовірно РСЗВ.
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- Українське - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Середина-Буда - 10 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 12 приходів, ймовірно РСЗВ; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
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- Зноб-Новгородське - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
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- Сидорівка - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
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- Ромашково - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
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На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.
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