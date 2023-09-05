Ворог обстріляв прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. За добу нарахували 142 вибухи

Деталі

Чернігівська область

Семенівська громада:



Карповичі -14 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.



Лісківщи‌на - 11 приходів, ймовірно ствольна артилерія.



Леоні‌вка - 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.



Новгород-Сіверська громада:



Бучки‌ - 14 приходів, ймовірно міномет 120 мм.



Гремʼяч - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.



Сновська громада:



Клюси‌ - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

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Сумська область

Шосткінський район:



Дружба - 20 приходів, ймовірно РСЗВ.



Си‌тне - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



Чернацьке - 18 приходів, ймовірно РСЗВ.



Украї‌нське - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



Сере‌дина-Бу‌да - 10 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 12 приходів, ймовірно РСЗВ; 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.



Зноб-Но‌вгородське - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.



Си‌дорівка - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.



Ромашково - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.



На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

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