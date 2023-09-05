Враг обстрелял пограничные громады Сумщины и Черниговщины. За сутки насчитали 142 взрыва

Детали

Черниговская область

Семеновская громада:



Карповичи -14 приходов, вероятно миномет 82 мм; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.



Лесковщи‌на - 11 приходов, вероятно ствольная артиллерия.



Леони‌ука - 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.



Новгород-Северская община:



Бучки‌ - 14 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Гремяч - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.



Сновская община:



Клюсы‌ - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.



К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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Сумская область

Шосткинский район:



Дружба - 20 приходов, вероятно РСЗО



Сы‌Си‌тне - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Чернацкое - 18 приходов, вероятно РСЗО.



Украи‌нское - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Сере‌дина-Бу‌да - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 12 приходов, вероятно РСЗО; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.



Зноб-Но‌вгородское - 9 приходов, вероятно ствольная артиллерия.



Сы‌доровка - 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.



Ромашково - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.



К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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