Враг обстрелял пограничные громады Сумщины и Черниговщины. За сутки насчитали 142 взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 18 обстрелов (142 взрыва) из различных видов вооружения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".
Детали
Черниговская область
Семеновская громада:
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- Карповичи -14 приходов, вероятно миномет 82 мм; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
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- Лесковщина - 11 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
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- Леониука - 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.
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Новгород-Северская община:
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- Бучки - 14 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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- Гремяч - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
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Сновская община:
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- Клюсы - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
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Сумская область
Шосткинский район:
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- Дружба - 20 приходов, вероятно РСЗО
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- СыСитне - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Чернацкое - 18 приходов, вероятно РСЗО.
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- Украинское - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Середина-Буда - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 12 приходов, вероятно РСЗО; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
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- Зноб-Новгородское - 9 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
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- Сыдоровка - 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.
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- Ромашково - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
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К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
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