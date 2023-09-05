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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:40 • 101747 просмотра

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13 марта, 13:25 • 89155 просмотра

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13 марта, 10:29 • 84568 просмотра

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Враг обстрелял пограничные громады Сумщины и Черниговщины. За сутки насчитали 142 взрыва

Враг обстрелял пограничные громады Сумщины и Черниговщины. За сутки насчитали 142 взрыва

Киев • УНН

 • 353716 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 18 обстрелов (142 взрыва) из различных видов вооружения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".

Детали

Черниговская область

Семеновская громада:

  • Карповичи -14 приходов, вероятно миномет 82 мм; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
  • Лесковщи‌на - 11 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
  • Леони‌ука - 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.

Новгород-Северская община:

  • Бучки‌ - 14 приходов, вероятно миномет 120 мм.
  • Гремяч - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.

Сновская община:

  • Клюсы‌ - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.

К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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Сумская область

Шосткинский район:

  • Дружба - 20 приходов, вероятно РСЗО
  • Сы‌Си‌тне - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
  • Чернацкое - 18 приходов, вероятно РСЗО.
  • Украи‌нское - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм.
  • Сере‌дина-Бу‌да - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 12 приходов, вероятно РСЗО; 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.
  • Зноб-Но‌вгородское - 9 приходов, вероятно ствольная артиллерия.
  • Сы‌доровка - 2 прихода, вероятно миномет 82 мм.
  • Ромашково - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.

К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

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