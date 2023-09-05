На Сумщине прогремели 192 взрыва от российских обстрелов за день

Детали

Всего зафиксировали за день 30 обстрелов в таких общинах:



Краснопольская община: минометные обстрелы (12 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и АГС (15 взрывов).



Хотинская община: минометные обстрелы (19 взрывов), сброс двух ВОГ с беспилотника, артиллерийский обстрел (11 взрывов).



Шалыгинская община: минометный обстрел (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).



Великописаревская община: минометный обстрел (38 взрывов), артобстрелы (22 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Повреждены хозяйственное помещение, здание лицея, нежилые помещения, два трактора, два автомобиля и частное домовладение.



Эсманьская община: авиаудар (4 ракеты).



Миропольская община: минометный обстрел (5 взрывов).



Белопольская община: танковые обстрелы (19 взрывов).



Зноб-Новгородская община: артиллерийский обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).



Середино-Будская община: минометный обстрел (2 взрыва).



Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитали 18 обстрелов (142 взрыва) из различных видов вооружения.

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