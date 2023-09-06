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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии и атаковали БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали ударным дроном Мировскую громаду и Никополь на Днепропетровщине. О последствиях обстрелов сообщил тамошний глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

“Мировская громада и Никополь. Опять там неспокойно. Утром они были под огнем вражеской артиллерии. А уже к вечеру агрессор атаковал районный центр с беспилотника. Прошло без погибших и пострадавших”, — сообщил Сергей Лысак.

Детали

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации из-за сегодняшних обстрелов повреждены 5 частных домов и имущество людей.

В других громадах Днепропетровщины день был тихим. Без обстрелов.

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Напомним

Прошлой ночью россияне обстреляли регион трижды. Били из тяжелой артиллерии опять же по Никополю и Марганецкой громаде.

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