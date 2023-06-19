окупанти не пропустять представників ООН на лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку" - пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що окупанти не пропустять представників ООН на підтоплене після підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку". Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ, пише УНН.
Цитата
"Не знаю точно нюансів, але там дуже багато питань: як переходити лінії зіткнення, гарантування безпеки... ви знаєте, що там постійні обстріли, провокації, обстрілюються цивільні об'єкти, гинуть люди. Тому тут це все дуже складно і дуже складно забезпечити безпеку – ну і багато інших нюансів", - сказав пєсков.
Нагадаємо
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що російська влада не допускає представників Організації Об’єднаних Націй на тимчасово підконтрольний окупантам лівий берег Херсонської області. За її словами, ООН продовжуватиме пошук необхідного доступу.