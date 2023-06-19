оккупанты не пропустят представителей ООН на левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность" - песков

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"Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность – ну и много других нюансов", - сказал песков.

Напомним

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что российские власти не допускают представителей Организации Объединенных Наций на временно подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области. По ее словам, ООН будет продолжать поиск необходимого доступа.



