оккупанты не пропустят представителей ООН на левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность" - песков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что оккупанты не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность". Об этом он сказал в комментарии российским СМИ, пишет УНН.
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"Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность – ну и много других нюансов", - сказал песков.
Напомним
Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что российские власти не допускают представителей Организации Объединенных Наций на временно подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области. По ее словам, ООН будет продолжать поиск необходимого доступа.