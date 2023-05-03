Окупанти не можуть просунутися за Бахмут – Міноборони

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські окупанти не можуть просунутися за Бахмут. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ворог в цілому за Бахмут просунутися не може, ми знищуємо там найпотужніші їхні підрозділи, ми знищуємо їх техніку. У такий спосіб ми зменшуємо їх наступальний потенціал… Ми так знаходимося в активній обороні», - розповіла Маляр.

Доповнення

Генштаб раніше повідомляв, що Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

Сирський на Бахмутському напрямку ухвалив з командирами низку необхідних рішень.

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