Окупанти не можуть просунутися за Бахмут – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські окупанти не можуть просунутися за Бахмут. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ворог в цілому за Бахмут просунутися не може, ми знищуємо там найпотужніші їхні підрозділи, ми знищуємо їх техніку. У такий спосіб ми зменшуємо їх наступальний потенціал… Ми так знаходимося в активній обороні», - розповіла Маляр.
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Генштаб раніше повідомляв, що Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.
Сирський на Бахмутському напрямку ухвалив з командирами низку необхідних рішень.