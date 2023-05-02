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Сирський на Бахмутському напрямку ухвалив з командирами низку необхідних рішень

Київ • УНН

 • 365734 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що вчергове приїхав до воїнів на Бахмутському напрямку і разом з командирами ухвалив низку необхідних рішень, пише УНН.

Сирський на Бахмутському напрямку ухвалив з командирами низку необхідних рішень

Цитата

"Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику", - написав Сирський у Telegram.

Деталі

В оприлюдненому відео Сирський заявив, що "ми готуємося до подальших дій".

"Ми продовжуємо, попри всі прогнози, поради, тримати Бахмут, знищувати "вагнера", інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії", - зазначив він.

Також Сирський повідомив, що поспілкувалися із захисниками східного фронту. "У центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", - вказав він.

Нагадаємо

Сирський повідомляв, що в Бахмуті на окремих ділянках ворог був контратакований і залишив деякі позиції.

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