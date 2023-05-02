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Сырский на Бахмутском направлении принял с командирами ряд необходимых решений

Киев • УНН

 • 365732 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в очередной раз приехал к воинам на Бахмутском направлении и вместе с командирами принял ряд необходимых решений, пишет УНН.

Цитата

"Мы продолжаем ведение оборонительной операции и сдерживание врага на Востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесения максимальных потерь противнику", - написал Сырский в Telegram.

Детали

В обнародованном видео Сырский заявил, что "мы готовимся к дальнейшим действиям".

"Мы продолжаем, несмотря на все прогнозы, советы, держать Бахмут, уничтожать "вагнера", другие наиболее боеспособные подразделения российской армии", - отметил он.

Также Сырский сообщил, что пообщались с защитниками восточного фронта. "В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", - указал он.

Напомним

Сырский сообщал, что в Бахмуте на отдельных участках враг был контратакован и оставил некоторые позиции.

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