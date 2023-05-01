Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій: Генштаб оновив зведення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.
Зокрема, на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Білогорівка, Григорівка і Спірне.
Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське та Cпірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаудару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка на Донеччині.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 960 осіб, 3700 танків та сотень одиниць військової техніки.