Окупанти намагалися відновити контроль на напрямку Брускінське - Білогірка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти намагалися відновити контроль на напрямку Брускінське - Білогірка, але без успіху. Про це інформує УНН.
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"Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське - Білогірка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у командуванні, ворог успіху не мав.
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