Оккупанты пытались восстановить контроль на направлении Брускинское - Белогорка

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"В течение дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское - Белогорка", - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, враг успеха не имел.

Напомним

На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков.