Оккупанты пытались восстановить контроль на направлении Брускинское - Белогорка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты пытались восстановить контроль на направлении Брускинское - Белогорка, но без успеха. Об этом информирует УНН.
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"В течение дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское - Белогорка", - говорится в сообщении.
Как отметили в командовании, враг успеха не имел.
Напомним
На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков.