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Окупанти на Авдіївському та Південнобузькому напрямках вели повітряну розвідку БпЛА, – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що окупанти на Авдіївському та Південнобузькому напрямках вели повітряну розвідку БпЛА. Про це інформує УНН.

Окупанти на Авдіївському та Південнобузькому напрямках вели повітряну розвідку БпЛА, – Генштаб

Деталі

Розпочалася 178 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів ЗСУ, подекуди намагається покращити тактичне положення.

Завдав авіаційних ударів біля Леб’яжого та Залимана. Вів наступальні бої у районі Борщової, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили.

Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах ведення бойових дій на зазначеному напрямку. Наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки. Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне. Для ведення повітряної розвідки продовжує активно задіювати БпЛА.

Нагадаємо

ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України.

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