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Оккупанты на Авдеевском и Южнобужском направлениях вели воздушную разведку БпЛА, – Генштаб

Киев • УНН

 • 127663 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что оккупанты на Авдеевском и Южнобужском направлениях вели воздушную разведку БпЛА. Об этом информирует УНН.

Оккупанты на Авдеевском и Южнобужском направлениях вели воздушную разведку БпЛА, – Генштаб

Детали

Начались 178 сутки российского военного вторжения в Украину.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений ВСУ, где пытается улучшить тактическое положение.

Нанес авиационных ударов у Лебяжего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

Авиация противника действовала близ Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опросное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки продолжает активно задействовать БПЛА.

Напомним

ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины.

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