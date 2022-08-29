Окупанти готуються завдати нового удару: Кім закликав миколаївців залишатися в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав миколаївців не виходити з укриттів, тому що російські окупанти готуються завдати нового удару. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Кіма.
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"Противник готується завдати ще удару. Прошу всіх і надалі залишатися в укриттях. Не рухайтеся на автомобілях", – написав Кім.
Нагадаємо
Сьогодні вдень російські окупанти почали обстрілювати житлові будинки Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 16:30 відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.