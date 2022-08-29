Оккупанты готовятся нанести новый удар: Ким призвал николаевцев оставаться в укрытиях

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"Противник готовится нанести еще удар. Прошу всех и дальше оставаться в укрытиях. Не двигайтесь на автомобилях", – написал Ким.

Напомним

Сегодня днем ​​российские оккупанты начали обстреливать жилые дома Николаева. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 16:30 известно о двух погибших и пятерых раненых.