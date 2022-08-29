Оккупанты готовятся нанести новый удар: Ким призвал николаевцев оставаться в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал николаевцев не выходить из укрытий, потому что российские оккупанты готовятся нанести новый удар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кима.
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"Противник готовится нанести еще удар. Прошу всех и дальше оставаться в укрытиях. Не двигайтесь на автомобилях", – написал Ким.
Напомним
Сегодня днем российские оккупанты начали обстреливать жилые дома Николаева. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 16:30 известно о двух погибших и пятерых раненых.