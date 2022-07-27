Окупанти досягли поступових успіхів на північний схід від Бахмута, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Американський інститут вивчення війни повідомив у новому звіті, що російські окупаційні війська досягли поступових успіхів на північний схід від Бахмута, передає УНН.
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Аналітики ISW посилаються на відео, зняте російським солдатом, який йде вільно, не ховаючись, шосе Бахмут-Лисичанськ у селі Берестове.
Бої за це село тривали кілька тижнів, але тепер воно, за відомостями з різних джерел, уже якийсь час перебуває в руках росіян.
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"На відео видно, що російська артилерія практично зрівняла Берестове із землею, і воно стоїть порожнє, що дозволяє припустити, що українські сили організовано відступили з цього району. Російські сили, ймовірно, рушать з шосе T1302 до Соледара і спробують штурмувати Бахмут з напряму Берестове-Соледар", - пише інститут.
На інших ділянках фронту ISW, що становить свої зведення по безлічі відкритих джерел, істотних зрушень не бачить.
Інститут також розповідає про підготовку росіян та їх місцевих клієнтів до "референдуму" та анексії захоплених українських територій, але робить це здебільшого спираючись на повідомлення Служби безпеки України.
Основні тезиси зведення:
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- Окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій до Російської Федерації.
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- Російські війська здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов’янськ.
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- Російські сили здійснили обмежені обстріли на південний захід від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.
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- Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.
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- Українські війська продовжували завдавати ударів по російським матеріально-технічним вузлам у Херсонській області.
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- Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.
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- Витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.
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