Окупанти досягли поступових успіхів на північний схід від Бахмута, - ISW

Деталі

Аналітики ISW посилаються на відео, зняте російським солдатом, який йде вільно, не ховаючись, шосе Бахмут-Лисичанськ у селі Берестове.

Бої за це село тривали кілька тижнів, але тепер воно, за відомостями з різних джерел, уже якийсь час перебуває в руках росіян.

Цитата

"На відео видно, що російська артилерія практично зрівняла Берестове із землею, і воно стоїть порожнє, що дозволяє припустити, що українські сили організовано відступили з цього району. Російські сили, ймовірно, рушать з шосе T1302 до Соледара і спробують штурмувати Бахмут з напряму Берестове-Соледар", - пише інститут.

На інших ділянках фронту ISW, що становить свої зведення по безлічі відкритих джерел, істотних зрушень не бачить.

Інститут також розповідає про підготовку росіян та їх місцевих клієнтів до "референдуму" та анексії захоплених українських територій, але робить це здебільшого спираючись на повідомлення Служби безпеки України.

Основні тезиси зведення: