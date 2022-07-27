Оккупанты достигли постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, - ISW

Детали

Аналитики ISW ссылаются на видео, снятое русским солдатом, идущим свободно, не скрываясь, шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестово.

Бои за это село продолжались несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.

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"На видео видно, что русская артиллерия практически сравняла Берестово с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские силы организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, тронутся с шоссе T1302 в Соледар и попытаются штурмовать по направлению Берестово-Соледарь", - пишет институт.

На других участках фронта ISW, составляющего свои сводки по множеству открытых источников, существенных сдвигов не видит.

Институт также рассказывает о подготовке россиян и их местных клиентов к "референдуму" и аннексии захваченных украинских территорий, но делает это в основном опираясь на сообщения Службы безопасности Украины.

Основные тезисы сведения: