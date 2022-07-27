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Оккупанты достигли постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, - ISW

Оккупанты достигли постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, - ISW

Киев • УНН

 • 226104 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Американский институт изучения войны сообщил в новом отчете, что российские оккупационные войска добились постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, передает УНН.

Детали

Аналитики ISW ссылаются на видео, снятое русским солдатом, идущим свободно, не скрываясь, шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестово.

Бои за это село продолжались несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.

Цитата

"На видео видно, что русская артиллерия практически сравняла Берестово с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские силы организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, тронутся с шоссе T1302 в Соледар и попытаются штурмовать по направлению Берестово-Соледарь", - пишет институт.

На других участках фронта ISW, составляющего свои сводки по множеству открытых источников, существенных сдвигов не видит.

Институт также рассказывает о подготовке россиян и их местных клиентов к "референдуму" и аннексии захваченных украинских территорий, но делает это в основном опираясь на сообщения Службы безопасности Украины.

Основные тезисы сведения:

  • Оккупационное руководство объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий Российской Федерации.
  • Российские войска совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить русские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.
  • Российские силы совершили ограниченные обстрелы к юго-западу от города Донецк вблизи границы Запорожской области.
  • Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.
  • Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.
  • Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.
Украинские Национальные Новости

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