Оккупанты достигли постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Американский институт изучения войны сообщил в новом отчете, что российские оккупационные войска добились постепенных успехов к северо-востоку от Бахмута, передает УНН.
Детали
Аналитики ISW ссылаются на видео, снятое русским солдатом, идущим свободно, не скрываясь, шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестово.
Бои за это село продолжались несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.
Цитата
"На видео видно, что русская артиллерия практически сравняла Берестово с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские силы организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, тронутся с шоссе T1302 в Соледар и попытаются штурмовать по направлению Берестово-Соледарь", - пишет институт.
На других участках фронта ISW, составляющего свои сводки по множеству открытых источников, существенных сдвигов не видит.
Институт также рассказывает о подготовке россиян и их местных клиентов к "референдуму" и аннексии захваченных украинских территорий, но делает это в основном опираясь на сообщения Службы безопасности Украины.
Основные тезисы сведения:
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- Оккупационное руководство объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий Российской Федерации.
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- Российские войска совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить русские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.
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- Российские силы совершили ограниченные обстрелы к юго-западу от города Донецк вблизи границы Запорожской области.
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- Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
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- Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.
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- Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.
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- Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.
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