Окупанти 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, було зафіксовано 43 вибухів, повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (43 вибухи) із різних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Чернігівська область
Сновська громада:
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- Клюси – 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
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- Новгород-Сіверська громада:
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- Костобобрів – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Грем’яч – 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
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Сумська область
Шосткинський район:
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- Білокопитове – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Соснівка – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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За повідомленням ОК "Північ", інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
Протягом четверга росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів.