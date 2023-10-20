Окупанти 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Цитата

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (43 вибухи) із різних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Чернігівська область

Сновська громада:



Клюси – 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм.



Новгород-Сіверська громада:



Костобобрів – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



Грем’яч – 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм.



Сумська область

Шосткинський район:



Білокопитове – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



Соснівка – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.



За повідомленням ОК "Північ", інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

Протягом четверга росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів.