Окупанти обстріляли Сумщину 24 рази: поранено цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Протягом четверга росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська, Середино-Будська громади.
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- Юнаківська громада: ворог бив з РСЗВ (8 вибухів).
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- Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (13 вибухів), гранатометів (СПГ) (2 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
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- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (37 вибухів) та артобстріли (19 вибухів). Унаслідок одного з артобстрілів поранено цивільну особу. Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (6 вибухів).
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- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (39 вибухів) та артобстріл (10 вибухів)
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- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
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- Глухівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Середино-Будська громада: був гранатометний обстріл (АГС) (32 вибухи).
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Нагадаємо
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