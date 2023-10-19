Оккупанты обстреляли Сумскую область 24 раза: ранен гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение четверга россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская громады.
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- Юнаковская громада: враг бил из РСЗО (8 взрывов).
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- Белопольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (13 взрывов), гранатометов (СПГ) (2 взрыва) и артиллерии (16 взрывов).
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- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (37 взрывов) и артобстрелы (19 взрывов). В результате одного из артобстрелов ранен гражданский человек. Также осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ (6 взрывов).
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- Шалигинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
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- Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (39 взрывов) и артобстрел (10 взрывов)
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- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
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- Глуховская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Середино-Будская громада: был гранатометный обстрел (АГС) (32 взрыва).
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Напомним
Российские военные атаковали ударными дронами об’объект инфраструктуры в Сумах. В результате чего возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.