Оккупанты 6 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

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"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 6 обстрелов (43 взрыва) из различных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Детали

Черниговская область

Сновская громада:



Клюсы – 15 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Новгород-Северская община:



Костобобров – 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Гремяч – 20 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Сумская область

Шосткинский район:



Белокопытово – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Сосновка – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.



По сообщению ОК "Север", информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

В течение четверга россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов.