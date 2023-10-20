Оккупанты 6 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 6 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, было зафиксировано 43 взрыва, сообщили в ОК "Север", пишет УНН.
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"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 6 обстрелов (43 взрыва) из различных видов вооружения", - говорится в сообщении.
Детали
Черниговская область
Сновская громада:
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- Клюсы – 15 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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- Новгород-Северская община:
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- Костобобров – 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Гремяч – 20 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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Сумская область
Шосткинский район:
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- Белокопытово – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Сосновка – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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По сообщению ОК "Север", информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
В течение четверга россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов.