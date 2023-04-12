Окупанти 35 разів обстріляли Херсонщину: загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. російські загарбники, за 11 квітня, 35 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", — повідомив Прокудін.
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Також голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області: церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в селі Дніпровське та в місті Бериславі.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.
Також Прокудін додав, що з деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.
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