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Окупанти 35 разів обстріляли Херсонщину: загинула людина

Окупанти 35 разів обстріляли Херсонщину: загинула людина

Київ • УНН

 • 552624 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. російські загарбники, за 11 квітня, 35 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", — повідомив Прокудін.

Доповнення

Також голова Херсонської ОВА повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області: церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в селі Дніпровське та в місті Бериславі.

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Також Прокудін додав, що з деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З жовтня минулого року на Київщині було 44 ворожих влучань, загинуло 17 осіб

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