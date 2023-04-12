Оккупанты 35 раз обстреляли Херсонскую область: погиб человек

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"За прошедшие сутки противник совершил – 35 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз", — сообщил Прокудин.

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Также глава Херсонской ОГА сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области: церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсоне; предприятия в селе Днепровское и в городе Бериславе.

В результате вражеского обстрела один человек погиб.

Также Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.

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