Оккупанты 35 раз обстреляли Херсонскую область: погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. российские захватчики, за 11 апреля, 35 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 35 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз", — сообщил Прокудин.
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Также глава Херсонской ОГА сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области: церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсоне; предприятия в селе Днепровское и в городе Бериславе.
В результате вражеского обстрела один человек погиб.
Также Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.
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