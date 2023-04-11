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З жовтня минулого року на Київщині було 44 ворожих влучань, загинуло 17 осіб

З жовтня минулого року на Київщині було 44 ворожих влучань, загинуло 17 осіб

Київ • УНН

 • 570051 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. З жовтня минулого року по березень цього року на території Київської області зафіксували 44 ворожих влучань, з яких 26 ракет та 18 БПЛА. Внаслідок атак загинуло 17 осіб та 77 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що за результатами слідчо-оперативних дій на території Київщини було зареєстровано 11 333 кримінальних проваджень, більшість з них порушення звичаїв та законів війни – 10 701, також посягання на територіальну цілісність і недоторканість України – 526, державна зрада – 7, колабораційна діяльність – 84, диверсія -113 злочинів.

Цитата

«Із зареєстрованих кримінальних проваджень тільки поліцією Київської області ми повідомили про підозру 41 особі, це і колаборанти, і росіяни, які зі зброєю в руках перетинали кордон нашої держави і ті люди, які були посібниками окупаційних військ», - підкреслив Нєбитов.

Також, за його словами, у період з жовтня 2022 по березень 2023 року на території столичної області поліцейські зафіксували 44 влучання, з яких 26 ракет та 18 БПЛА. Проте, силами протиповітряної оборони вдалося знищити 103 ворожі цілі, серед яких 59 ракет та 44 БПЛА.

«Загалом внаслідок ворожих атак на Київщині загинуло 17 осіб та 77 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості», - зазначив Нєбитов.

Доповнення

Після деокупації Київщини виявлено 1374 тіла загиблих громадян. 105 тіл залишаються неопізнаними.

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