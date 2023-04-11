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На Київщині виявлено понад 1,3 тис. тіл загиблих громадян – Нєбитов

На Київщині виявлено понад 1,3 тис. тіл загиблих громадян – Нєбитов

Київ • УНН

 • 693079 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Після деокупації Київщини виявлено 1374 тіла загиблих громадян. 105 тіл залишаються неопізнаними. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

Нєбитов повідомив, що загалом поліцією було виявлено 15 місць масового поховання громадян. Переважна більшість з яких загинула через насильницьку смерть.

Цитата

«Тут важливо звернути увагу, що з 1374 тіл вже проведено дослідження. 717 з них було вбито зі стрілецької зброї. Тобто більш ніж половина людей були розстріляно свідомо. 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм. І в 317 тіл не встановлена причина смерті у зв’язку з гнилісними змінами, або вони начебто загинули природною смертю, але ми розуміємо, що в умовах окупації фактично надати якісну медичну допомогу було неможливо», – зазначив Нєбитов.

За його словами, до теперішнього часу 105 тіл залишаються неопізнаними. По них проведені всі необхідні заходи, відібрано ДНК та поміщено до бази даних. Крім того, наразі 279 жителів Київщини вважаються зниклими безвісти.

Доповнення

У березні повідомлялося, що у Бородянці ексгумували ще три тіла вбитих українців.

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