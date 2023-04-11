На Киевщине обнаружено более 1,3 тыс. тел погибших граждан - Небытов

Небытов сообщил, что всего полицией было выявлено 15 мест массового захоронения граждан. Подавляющее большинство из которых погибло из-за насильственной смерти.

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«Здесь важно обратить внимание, что из 1374 тел уже проведены исследования. 717 из них были убиты из стрелкового оружия. То есть более половины людей были расстреляны сознательно. 340 человек погибли от минно-взрывных и осколочных травм. И у 317 тел не установлена причина смерти в связи с гнилостными изменениями, или они вроде бы погибли естественной смертью, но мы понимаем, что в условиях оккупации фактически оказать качественную медицинскую помощь было невозможно», – отметил Небытов.

По его словам, до настоящего времени 105 тел остаются неопознанными. По ним проведены все необходимые мероприятия, отобрано ДНК и помещено в базу данных. Кроме того, сейчас 279 жителей Киевщины считаются пропавшими без вести.

Дополнение

В марте сообщалось, что в Бородянке эксгумировали еще три тела убитых украинцев.