С октября прошлого года на Киевщине было 44 вражеских попаданий, погибло 17 человек

ukru
Эксклюзив
12:17 • 14456 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 100645 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129616 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119423 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133589 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116497 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131083 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125306 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109022 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102746 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123658 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135341 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117706 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120270 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115802 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212368 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242983 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182402 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188235 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 1516 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 75699 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111647 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119769 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135309 просмотра
Актуальное
С октября прошлого года на Киевщине было 44 вражеских попаданий, погибло 17 человек

С октября прошлого года на Киевщине было 44 вражеских попаданий, погибло 17 человек

Киев • УНН

 • 570049 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. С октября прошлого года по март этого года на территории Киевской области зафиксировали 44 вражеских попадания, из которых 26 ракет и 18 БПЛА. В результате атак погибли 17 человек и 77 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что по результатам следственно-оперативных действий на территории Киевщины было зарегистрировано 11 333 уголовных производств, большинство из них нарушение обычаев и законов войны – 10 701, также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 526, государственная измена – 7, коллаборационная деятельность – 84, диверсия -113 преступлений.

Цитата

«Из зарегистрированных уголовных производств только полицией Киевской области мы сообщили о подозрении 41 лицу, это и коллаборационисты, и россияне, которые с оружием в руках пересекали границу нашего государства и те люди, которые были пособниками оккупационных войск», - подчеркнул Небытов.

Также, по его словам, в период с октября 2022 по март 2023 года на территории столичной области полицейские зафиксировали 44 попадания, из которых 26 ракет и 18 БПЛА. Однако, силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 103 вражеские цели, среди которых 59 ракет и 44 БПЛА.

«В целом в результате вражеских атак на Киевщине погибли 17 человек и 77 человек получили ранения различной степени тяжести», - отметил Небытов.

Дополнение

После деоккупации Киевщины выявлено 1374 тела погибших граждан. 105 тел остаются неопознанными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы