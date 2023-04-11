С октября прошлого года на Киевщине было 44 вражеских попаданий, погибло 17 человек

Сообщается, что по результатам следственно-оперативных действий на территории Киевщины было зарегистрировано 11 333 уголовных производств, большинство из них нарушение обычаев и законов войны – 10 701, также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 526, государственная измена – 7, коллаборационная деятельность – 84, диверсия -113 преступлений.

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«Из зарегистрированных уголовных производств только полицией Киевской области мы сообщили о подозрении 41 лицу, это и коллаборационисты, и россияне, которые с оружием в руках пересекали границу нашего государства и те люди, которые были пособниками оккупационных войск», - подчеркнул Небытов.

Также, по его словам, в период с октября 2022 по март 2023 года на территории столичной области полицейские зафиксировали 44 попадания, из которых 26 ракет и 18 БПЛА. Однако, силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 103 вражеские цели, среди которых 59 ракет и 44 БПЛА.

«В целом в результате вражеских атак на Киевщине погибли 17 человек и 77 человек получили ранения различной степени тяжести», - отметил Небытов.

Дополнение

После деоккупации Киевщины выявлено 1374 тела погибших граждан. 105 тел остаются неопознанными.