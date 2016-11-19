Окулярів, які б захищали зір під час роботи з комп’ютером, не існує – лікар

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 11406 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 25159 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60369 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131957 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195688 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188868 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210163 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196561 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151905 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152870 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181183 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118640 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

14:05 • 27547 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71090 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 48949 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 473070 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312421 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375201 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486973 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118640 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181183 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125104 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160150 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183388 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Окулярів, які б захищали зір під час роботи з комп’ютером, не існує – лікар

Окулярів, які б захищали зір під час роботи з комп’ютером, не існує – лікар

Київ • УНН

 • 20734 перегляди

Сергій Риков також наголосив, що гаджетами та комп'ютерами краще не зловживати

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Окулярів, які б дійсно ефективними та захищали зір під час роботи із комп’ютером, немає. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков.

“Таких окулярів (які б захищали зі під час роботи із комп’ютером — ред.) немає”, — повідомив лікар.

С.Риков також наголосив, що через сучасні технології напруження на зоровий апарат збільшилось.

“Якщо весь час на орган зору надавати напругу, то дійсно можуть виникнути проблеми. Проте, якщо людина користуватися комп’ютером чи гаджетом у правильному режимі, не має генетичних офтальмологічних патологій, то шкоди не буде. Наукою доведено, що головна причина поганого зору — це генттична обумовленість, недоношеність дитини та інфекційні захворювання в перші три роки життя і т.д”, — пояснив офтальмолог.

Лікар також наголосив, що комп’ютер посідає аж 12-те місце серед причин погіршення зору. Проте, якщо зловживати часом проведеним перед монітором, то це дійсно може зашкодити зору.

Для того, аби зір не погіршувався лікар порадив не забувати про гімнастику для очей.

“Гімнастика не поліпшує зір, але допомагає зберегти його на тому рівні, який у вас був. Ми радимо робити найпростіші вправи щодня”, — додав С.Риков.

Раніше голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков зазначив, що показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84