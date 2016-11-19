Окулярів, які б захищали зір під час роботи з комп’ютером, не існує – лікар
Київ • УНН
Сергій Риков також наголосив, що гаджетами та комп'ютерами краще не зловживати
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Окулярів, які б дійсно ефективними та захищали зір під час роботи із комп’ютером, немає. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков.
“Таких окулярів (які б захищали зі під час роботи із комп’ютером — ред.) немає”, — повідомив лікар.
С.Риков також наголосив, що через сучасні технології напруження на зоровий апарат збільшилось.
“Якщо весь час на орган зору надавати напругу, то дійсно можуть виникнути проблеми. Проте, якщо людина користуватися комп’ютером чи гаджетом у правильному режимі, не має генетичних офтальмологічних патологій, то шкоди не буде. Наукою доведено, що головна причина поганого зору — це генттична обумовленість, недоношеність дитини та інфекційні захворювання в перші три роки життя і т.д”, — пояснив офтальмолог.
Лікар також наголосив, що комп’ютер посідає аж 12-те місце серед причин погіршення зору. Проте, якщо зловживати часом проведеним перед монітором, то це дійсно може зашкодити зору.
Для того, аби зір не погіршувався лікар порадив не забувати про гімнастику для очей.
“Гімнастика не поліпшує зір, але допомагає зберегти його на тому рівні, який у вас був. Ми радимо робити найпростіші вправи щодня”, — додав С.Риков.
Раніше голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков зазначив, що показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року.