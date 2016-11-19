Очков, которые бы защищали зрение при работе с компьютером, не существует - врач
Киев • УНН
Вместе с тем, Сергей Рыков отметил, что гаджетами и компьютерами лучше не злоупотреблять
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Очков, которые действительно были эффективными и защищали зрение при работе с компьютером, нет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков.
"Таких очков (которые защищали с при работе с компьютером - ред.) нет", - сообщил врач.
С.Рыков также отметил, что через современные технологии напряжения на зрительный аппарат увеличилось.
"Если все время на орган зрения предоставлять напряжение, то действительно могут возникнуть проблемы. Однако, если человек будет пользоваться компьютером или гаджетом в правильном режиме, не имеет генетических офтальмологических патологий, то вреда не будет. Наукой доказано, что главная причина плохого зрения - это генетичная обусловленность, недоношенность ребенка и инфекционные заболевания в первые три года жизни и т.д ", - пояснил офтальмолог.
Врач также отметил, что компьютер занимает аж 12-е место среди причин ухудшения зрения. Однако, если злоупотреблять временем проведенным перед монитором, то это действительно может повредить зрение.
Для того, чтобы зрение не ухудшалось врач посоветовал не забывать о гимнастике для глаз.
"Гимнастика не улучшает зрение, но помогает сохранить его на том уровне, который у вас был. Мы советуем делать простейшие упражнения каждый день ", - добавил С.Рыков.
Ранее председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков отметил, что показатель инвалидности детей с проблемами зрения в Украине очень большой, но он может значительно уменьшиться до 2020 года.