Окрім Львова П.Порошенко завтра відвідає два райони області
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Завтра, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку не лише до Львова а й у Львівські область. Про це розповіли у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, повідомляє УНН.
Зокрема, у прес-службі розповіли, що, П.Порошенко завітає в с. Кожичі Яворівського району на відкриття одного з підприємств. Також запланований виїзд у Стрийський район на відкриття установки підготовки газу.
Як раніше повідомляв УНН, П.Порошенко візьме участь у XVI Міжнародному економічному форумі “Львівщина — фабрика Європи”, що проходитиме на “Арені-Львів” 3-4 листопада.