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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26190 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54830 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71289 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 141262 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 203994 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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2 квітня, 09:04 • 192069 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 212406 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197154 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152644 перегляди

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1 квітня, 18:40 • 153622 перегляди

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Окрім Львова П.Порошенко завтра відвідає два райони області

Окрім Львова П.Порошенко завтра відвідає два райони області

Київ • УНН

 • 9921 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Завтра, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку не лише до Львова а й у Львівські область. Про це розповіли у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, повідомляє УНН.

Зокрема, у прес-службі розповіли, що, П.Порошенко завітає в с. Кожичі Яворівського району на відкриття одного з підприємств. Також запланований виїзд у Стрийський район на відкриття установки підготовки газу.

Як раніше повідомляв УНН, П.Порошенко візьме участь у XVI Міжнародному економічному форумі “Львівщина — фабрика Європи”, що проходитиме на “Арені-Львів” 3-4 листопада.

Українські Національні Новини

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