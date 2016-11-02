Кроме Львова П.Порошенко завтра посетит два района области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Завтра, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочую поездку не только во Львов но и во Львовскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, сообщает УНН.
В частности, в пресс-службе рассказали, что П.Порошенко посетит в с. Кожичи Яворовского района открытие одного из предприятий. Также запланирован выезд в Стрыйский район на открытие установки подготовки газа.
Как ранее сообщал УНН, П.Порошенко примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Львовская область - фабрика Европы", который пройдет на "Арене-Львов" 3-4 ноября.