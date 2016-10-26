Окремі приміщення трьох шкіл визнали аварійними на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Окремі приміщення на Кіровоградщині у Кримківській загальноосвітній школі І - ІІ ступенів, Голиківській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів Олександрівського району та Долинській загальноосвітній школі №1 І - ІІІ ступенів мають останній, четвертий ступінь аварійності. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Володимир Таборанський.
“Мова йде не про повністю школи, а про окремі приміщення цих шкіл. Тобто на сьогодні ті школи, про які йдеться, всі функціонують як юридичні особи, але з навчально-виховного процесу виведені саме ті приміщення, які мають четвертий ступінь аварійності. Ці приміщення, які мають аварійність, огороджені, туди діти не ступають, ми постійно працюємо над тим, щоб знайти кошти і вивести їх з аварійності. І по багатьом об’єктам нам це вдається робити, але от на сьогодні залишаються такі три окремі приміщення. Що стосується школи в Олександрівському районі, вона є малокомплектною, і там нагальної потреби в цьому немає, тому що поряд є приміщення, де діти навчаються в нормальних умовах, а от, наприклад, у школі в м. Долинська по можливості будемо вирішувати це питання”, — повідомив В.Таборанський.
Також він додав, що це питання в області тримають на контролі. Всі навчальні заклади систематично обстежуються профільними організаціями, які роблять експертні висновки щодо технічного стану будівель, час від часу ці висновки поновлюються.
Випадки руйнації приміщень навчальних закладів в області фіксували близько 10-ти років тому.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школи в Україні повинні перевірити на аварійність.