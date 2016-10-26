Отдельные помещения трех школ признали аварийными на Кировоградщине

"Речь идет не о полностью школы, а об отдельных помещения этих школ. То есть на сегодня те школы, о которых идет речь, все работают как юридические лица, но из учебно-воспитательного процесса выведены именно те помещения, которые имеют четвертую степень аварийности. Эти помещения, имеют аварийность, ограждены, туда дети не ступают, мы постоянно работаем над тем, чтобы найти средства и вывести их из аварийности. И по многим объектам нам это удается делать, но вот сегодня остаются следующие три отдельные помещения. Что касается школы в Александровском районе, она является малокомплектной, и там необходимости в этом нет, потому что рядом есть помещение, где дети учатся в нормальных условиях, а вот, например, в школе в г. Долинская по возможности будем решать этот вопрос " , - сообщил В.Таборанский.

Также он добавил, что этот вопрос в области держат на контроле. Все учебные заведения систематически обследуются профильными организациями, которые делают экспертные заключения о техническом состоянии зданий, время от времени эти выводы возобновляются.

Случаи разрушения помещений учебных заведений в области фиксировали около 10-ти лет назад.

Напомним, как сообщал УНН, школы в Украине должны проверить на аварийность.